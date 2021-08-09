Трансфузиолог Минздрава заявила, что потребность в донорской крови в России выросла на 16%

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Потребность медицинских организаций в донорской крови и ее компонентах из-за снятия ограничений на оказание медпомощи в РФ увеличилась на 16%, однако дефицита нет, все заявки по регионам полностью удовлетворены. Об этом журналистам в понедельник сообщила главный внештатный трансфузиолог Минздрава России Татьяна Гапонова.

Издание "Коммерсантъ" сообщило ранее со ссылкой на медиков Санкт-Петербурга, Томской, Ульяновской областей, Крыма и других регионов, что России угрожает дефицит донорской крови. Утверждалось, что это связано с массовой прививочной кампанией.

"Дефицита донорской крови нет, все заявки по российским регионам в этой части удовлетворены полностью. По данным ежедневного мониторинга, проводимого Минздравом России в учреждениях Службы крови, снижения числа донаций в июле-августе 2021 года по сравнению с аналогичным показателем 2020 года не отмечено, - рассказала она. - Отмечается увеличение на 16% потребности медицинских организаций в клиническом использовании донорской крови и ее компонентов. Это связано, прежде всего, со снятием ограничений на оказание медицинской помощи в плановом порядке".

При этом Гапонова уточнила, что заявки медицинских организаций, осуществляющих клиническое использование донорской крови, выполняются на 97%, что соответствует аналогичному показателю 2020 года. "Если в каком-либо из субъектов РФ все-таки возникнут сложности, будут оперативно приняты меры. На этот случай есть механизм перераспределения компонентов крови по субъектам Российской Федерации", - заключила она.

Ранее об отсутствия дефицита донорской крови в РФ также сообщили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства России.