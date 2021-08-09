В Москве открылся штаб общественной поддержки "Единой России"

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Штаб общественной поддержки "Единой России" на предстоящих сентябрьских выборах начал работу в Москве. Открыл церемонию руководитель штаба, сенатор, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.