Эксперты изучат объекты горнозаводской культуры в Челябинской области и Пермском крае

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Путешественники и эксперты - в частности, краеведы, историки, социологи Уральского федерального университета (УрФУ) - отправятся в "Открытую экспедицию" для изучения объектов горнозаводской культуры в Челябинской области и Пермском крае в августе и сентябре. Им предстоит оценить сохранившуюся инфраструктуру и предложить варианты ее использования для раскрытия туристического потенциала, сообщили ТАСС в туристическом кластере "Гора Белая".

Ранее ТАСС сообщал, что в рамках проекта "Открытые экспедиции" в мае-июле путешественники - в общей сложности более 500 человек - изучили 10 маршрутов в Нижний Тагил, Висим, Усть-Утку, Черноисточинск, Первоуральск, Невьянск, Ревду и другие населенные пункты Свердловской области, оценив состояние подъездной дороги и прилегающей территории, сохранность объекта, наличие вблизи предприятий общественного питания и другой инфраструктуры. В результате был сформирован топ-15 демидовских объектов и разработаны новые туристические маршруты. Сейчас проект масштабируется.

"Туристический кластер "Гора Белая" при поддержке министерства инвестиций и развития Свердловской области, Международного демидовского фонда реализует второй этап проекта "Открытые экспедиции". На этот раз эксперты и путешественники отправятся изучать объекты горнозаводской цивилизации в Челябинскую область. Всего запланированы три поездки - 14, 15 и 21 августа. В сентябре планируются "демидовские" поездки в Пермский край, а в следующем году - изучение объектов других известных уральских промышленников", - сообщили организаторы, отметив, что участником может стать любой желающий.

Уже известно, что в Челябинской области участники экспедиции посетят Каслинский и Кыштымский железоделательные заводы, завод и пристань в селе Шемаха и завод в Верхнем Уфалее. Как отмечает историк, преподаватель Уральского федерального университета Андрей Ермоленко, каслинское предприятие является старейшим металлургическим заводом региона - он начал действовать в 1740-х годах и работает в наши дни, получил мировую известность благодаря художественному литью из чугуна.

"Участникам второго этапа также предстоит оценить сохранившуюся инфраструктуру и предложить варианты ее использования для раскрытия туристического потенциала не только Свердловской области, но и Урала в целом. Итогом "Открытых экспедиций" должно стать создание регионального туристического маршрута по наследию горнозаводской цивилизации. Вторая задача - с помощью экспертов и туристов собрать артефакты и идеи для строительства Шоу-парка в свердловском поселке Висим", - рассказал гендиректор АНО "ТРК "Гора Белая" Леонид Гункевич.

Горнозаводская цивилизация - культурный период в истории Урала и России, начиная с XVIII века и до первой половины XIX века. Основу горнозаводской цивилизации составляли города-заводы. Династия Демидовых - богатейшие российские предприниматели, металлургическая империя которых получила развитие при Петре I благодаря созданию оружейных и горнодобывающих предприятий в Туле и на Урале. Они основатели многих уральских городов-заводов.