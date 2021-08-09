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Кузнецова считает, что медведь на логотипе "Единой России" не должен быть одинок

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что к нему стоит добавить медвежат
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила поработать над логотипом партии "Единая Россия", чтобы изображенный на нем медведь не был одинок.

"Мы говорим сегодня о защите семьи. Я смотрю на логотип "Единой России", мне кажется, что медведю одиноко - семьи не хватает. Мама, дети, медвежата - как-то это должно быть визуализировано. <…> Медведь, мне кажется, одинок, мне кажется, надо как-то поработать над этим", - сказала она в понедельник на площадке "Забота, дети" в ходе открытия федерального штаба общественной поддержки "Единой России".

По итогам съезда 19 июня в общефедеральную часть списка кандидатов партии на выборы по предложению президента РФ Владимира Путина вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Теги
РоссияКузнецова, Анна Юрьевна
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