Доля перерабатываемых отходов в Самарской области увеличилась на 31% за два года

САМАРА, 9 августа. /ТАСС/. Доля твердых коммунальных отходов (ТКО), направляемых на обработку в Самарской области, достигла почти 40%, сообщил ТАСС в понедельник директор регионального оператора "Экостройресурс" Михаил Захаров. Два года назад, при запуске национального проекта "Экология" и создании регионального оператора, этот показатель составлял всего 8,5%.

"В Самарской области 39% отходов уже направляются на обработку, два года назад направлялось всего 8,5%. Доля ТКО, направленных на обработку, в 2020 году составила 32% при плановом значении 13%", - рассказал руководитель регоператора.

В регионе для сортировки и переработки отходов запустили восемь мусоросортировочных комплексов, пять из которых были построены в 2019-2020 годах. По данным регоператора, для переработки ТКО необходимы также экотехнопарки. Стоимость одного такого объекта оценивается минимум в 1,5 млрд рублей. По словам Захарова, три экотехнопарка в Самарской области находятся в стадии проектов и строительства первых очередей. Так, первая очередь экотехнопарка "Зелененький" была запущена в прошлом году, сейчас его мощность равна 40 тыс. тонн ТКО. К концу 2023 года ее планируется увеличить до 300 тыс. тонн.

Работа с населением

По словам Захарова, многие самарские полигоны закрыты или закрываются на рекультивацию. "Единственный вариант для нас - сортировка и переработка. Именно поэтому "Экостройресурс" уделяет максимум внимания экологическому просвещению и вовлечению людей в процесс раздельного сбора отходов. [Для этого предусмотрены] "Экомобиль", 505 сеток для пластика, накопители для батареек и пластиковых крышек, которые устанавливаются и обслуживаются за счет компании, а не тарифа. Форумы, научные конференции, детские экопраздники [проводятся]. Только в школьных и вузовских проектах регоператора приняли участие уже более 50 тыс. человек" - отметил Захаров.

"Экомобиль" - проект по раздельному сбору отходов, его задумка в том, что специальный автомобиль объезжает в определенные дни различные города Самарской области. Местные жители могут сдать отходы на переработку. Помимо этого, регоператор установил 80 контейнеров для сбора батареек, которые не относятся к ТКО, но представляют опасность для окружающей среды.