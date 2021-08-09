Проценко в случае избрания в Думу намерен заняться "перезагрузкой" системы здравоохранения

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Вошедший в общефедеральную часть списка "Единой России" главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что в случае избрания депутатом Госдумы намерен "сконцентрироваться на перезагрузке" системы здравоохранения.

"[Намерен] сконцентрироваться на той перезагрузке, которая требуется в системе здравоохранения, как на нормативных актах, так и на изменении вопроса финансирования. Мы для этого сейчас проводим медицинские онлайн-консилиумы", - сказал Проценко, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС в понедельник после открытия федерального штаба общественной поддержки партии.

Он подчеркнул, что в народной программе партии будет отражена позиция "врачей, фельдшеров, медсестер именно с мест".

В общефедеральную часть списка партии по предложению президента РФ Владимира Путина вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.