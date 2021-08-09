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Пандемия COVID-19

В больнице Северной Осетии, где лечат пациентов с ковидом, сломалась кислородная система

Поломку оперативно устраняют

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 августа. /ТАСС/. Поломка кислородной системы произошла в республиканской клинической больнице Северной Осетии, где лечатся заразившиеся новой коронавирусной инфекцией. Пациентам подключили кислород из резервных баллонов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

"В республиканской клинической больнице Северной Осетии, где лечатся больные коронавирусом, произошла поломка кислородной системы. Врио главы республики Сергей Меняйло и врио министра здравоохранения региона Сослан Тебиев находятся на месте, проводятся необходимые работы по оперативному устранению поломки", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время пациенты обеспечиваются кислородом с помощью резервных кислородных баллонов.

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РоссияСеверная ОсетияПандемия COVID-19
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