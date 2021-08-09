ОНФ поблагодарил олимпийцев за победы в Токио с медиафасадов в Москве

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт (ОНФ) поблагодарил российских спортсменов, возвращающихся после Олимпийских игр из Японии, с медиафасадов в Москве. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ОНФ.

"Завершились Олимпийские игры в Токио, наши спортсмены возвращаются домой. Народный фронт предложил поздравить героев спорта, разместив благодарность на диджитал-экранах в Москве", - отмечается в сообщении.

Как пояснил заместитель руководителя исполкома Народного фронта Артем Бичаев, трансляция на экранах призвана показать спортсменам, возвращающимся с Олимпиады, как страна гордится каждым из них, еще раз напомнить об их колоссальном труде и нелегких победах как можно большему числу людей. "Мы благодарны за эту возможность медиахолдингу MAER, который традиционно поддерживает добрые инициативы Народного фронта и в этот раз встречает спортсменов вместе с нами", - сказал Бичаев, слова которого привели в пресс-службе.

Специалисты медиахолдинга ожидают, что за два дня проведения акции (9-10 августа) на более чем 100 московских экранах трансляцию с роликами "Спасибо, родные!" увидят около 75% жителей столицы.

Олимпийские игры в Токио прошли с 23 июля по 8 августа, большинство соревнований состоялись без зрителей. На Играх было разыграно 339 комплектов наград. Сборная России заняла пятое место в общем медальном зачете, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды. Победу одержала команда США (39-41-33), второй стала команда Китая (38-32-18), третьей - Японии (27-14-17), четвертой - Великобритании (22-21-22).