"Норникель" очистит почти 200 тыс. тонн грунта, собранного после аварии на ТЭЦ

НОРИЛЬСК, 9 августа. /ТАСС/. Компания "Норильский никель" до конца года планирует провести обеззараживание 188 тысяч тонн загрязненного топливом грунта, который был собран и вывезен после аварии на ТЭЦ-3. Об этом сообщил в понедельник гендиректор Норильско-таймырской энергетической компании (НТЭК) Сергей Липин.

"Общий объем изъятого и увезенного грунта - 188 тыс. тонн. Он сейчас находится на рекультивации на площадке, и мы заместили его скальным грунтом. Мы собираемся очистить грунт. В этом году предполагаем закончить рекультивацию", - сказал Липин на встрече с главой Минприроды России Александром Козловым.

По его словам, обеззараживанием грунта методом биоремедиации с помощью микроорганизмов займется компания "Гидротехнологии Сибири" на площадке рядом с Надежденским металлургическим заводом. Работы по выделению штаммов микроорганизмов проводятся в лаборатории Института экологии и генетики Уральского отделения РАН. После обеззараживания будет получен технический грунт, который можно использовать для строительства дорог и насыпей.

"Также необходимо восстановить попорченный вездеходами нежный тундровый грунт. Есть несколько способов восстановления, и они используются совместно. Норильск стал своего рода полигоном для испытания различных способов восстановления хрупкой арктической природы с применением самых передовых и инновационных технологий", - уточнили в пресс-службе "Норникеля".