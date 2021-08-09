Минобрнауки обсудит с заинтересованными сторонами рекомендации по вакцинации студентов

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ организует дополнительные обсуждения направленных ректорам вузов рекомендаций по вакцинации студентов, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства. Там также подчеркнули, что рекомендации не подразумевают принудительную вакцинацию обучающихся.

"В связи с тем, что отдельные положения рекомендаций получили неоднозначную трактовку и вызвали различные истолкования в СМИ, в ближайшее время Минобрнауки России организует дополнительные обсуждения со всеми заинтересованными участниками - студентами, преподавателями, ректорам и экспертным сообществом, в том числе представителями партии "Единая Россия", поднявшими этот вопрос. По результатам обсуждений будут даны исчерпывающие разъяснения", - говорится в сообщении.

"Министерство науки и высшего образования Российской Федерации против принудительного вакцинирования студентов. Недопустимы какие-либо ограничения в образовательной, научной, творческой или иной деятельности в зависимости от наличия или отсутствия у студентов прививки", - приводятся в сообщении слова главы Минобрнауки Валерия Фалькова.

Ранее Минобрнауки РФ утвердило рекомендации подведомственным вузам, в которых посчитало целесообразным перевести не прошедших вакцинацию от коронавируса студентов на удаленное обучение. В министерстве также посчитали целесообразным требовать справки о вакцинации, перенесенной болезни или медицинском отводе при заселении в общежитие, проводить для тех, кто не привился, отдельные экзамены, а также организовать вакцинацию иностранных студентов за счет учебного заведения.