В Ингушетии более 50% взрослого населения прошли первый этап вакцинации от коронавируса

МАГАС, 9 августа. /ТАСС/. Первый этап вакцинации от коронавируса в Ингушетии прошли 54,4% от общего числа подлежащего иммунизации взрослого населения, или более 116, 6 тыс. человек, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

"На текущий момент количество граждан, привитых первым компонентом вакцины, составляет более 116,6 тыс. человек, что составляет 54,4 % от количества подлежащего [вакцинации] населения, вторым компонентом вакцины - 87,5 тыс. человек. При этом из общего количества вакцинированных 8,6 тыс. человек - медработники, что составляет 95,9 % от подлежащих и 19,1 тыс. человек - лица старше 60 лет", - приводит пресс-служба слова министра здравоохранения региона Рукият Торшхоевой.

Как сообщается, в ближайшие две недели в регион поступит новая партия вакцины - около 5 тыс. доз.

"В настоящий момент республикой получено более 147 тыс. комплектов вакцин против коронавирусной инфекции: "Гам-Ковид-Вак" - 134,6 тыс. комплектов, "ЭпиВакКорона" - 9,6 тыс. комплектов, "КовиВак" -1,5 тыс., "Спутник Лайт" - 1,4 тыс. комплектов", - цитирует пресс-служба министра.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал, что выше всего темпы вакцинации от коронавирусной инфекции в Архангельской, Белгородской, Псковской и Самарской областях, Ингушетии и Чечне.

По данным оперштаба региона, за последние сутки в регионе выявлено 53 случая заражения, за все время пандемии были инфицированы 18 147 человек. Умерли 234 человека с коронавирусной инфекцией, выздоровели 16 589.