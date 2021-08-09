Хорватия отправила свои военные самолеты на тушение пожара в Боснии и Герцеговине

ЗАГРЕБ, 9 августа. /ТАСС/. Несколько противопожарных спецбортов Вооруженных сил Хорватии привлечены к тушению природного пожара в Боснии и Герцеговине (БиГ). Об этом говорится в размещенном в понедельник на сайте министерства обороны страны сообщении.

"Два самолета Canadair CL-415 из состава противопожарных сил ВС Республики Хорватии в понедельник второй день подряд были направлены в Боснию и Герцеговину для оказания помощи в тушении пожара к северо-западу от Томиславграда", - подчеркивается в сообщении.

По данным оборонного ведомства, в воскресенье противопожарная авиация в ходе тушения природного пожара в БиГ осуществила полеты общей продолжительностью более семи часов и в общей сложности сбросила на огонь свыше 6,5 тонн воды.