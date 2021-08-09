Кузнецова предложила внедрить независимую экспертизу оказания медицинской помощи

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила включить пункт о внедрении института независимой медицинской экспертизы качества оказания помощи в предвыборную программу партии "Единая Россия".

"Мы предлагаем <…> внедрение института независимой медицинской экспертизы качества оказания медицинской помощи населению. Запрос на это, я думаю, назрел уже достаточно давно", - сказала она в понедельник на площадке "Забота, дети" в ходе открытия федерального штаба общественной поддержки "Единой России".

По ее словам, независимая медицинская экспертиза станет действенной обратной связью для совершенствования процессов в здравоохранении "по выдаче лекарственных препаратов, по процедурам лечения и реализации многих иных задач, которые есть сейчас у системы здравоохранения в отношении несовершеннолетних".

По итогам съезда 19 июня в общефедеральную часть списка кандидатов партии на выборы по предложению президента РФ Владимира Путина вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.