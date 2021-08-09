В Чечне c 10 августа введут особый противопожарный режим

ГРОЗНЫЙ, 9 августа. /ТАСС/. Власти Чечни вводят особый противопожарный режим на территории региона с 10 августа по 15 сентября. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы и правительства республики.

"В связи с прогнозируемым повышением в Чеченской Республике пожарной опасности в результате наступления неблагоприятных климатических условий (сухой, жаркой и ветреной погоды), необходимостью стабилизации в республике обстановки с пожарами, а также в целях защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций установить на территории Чеченской Республики особый противопожарный режим в период с 10 августа 2021 года по 15 сентября 2021 года", - говорится в документе.

В период действия противопожарного режима установлен запрет на проведение пожароопасных работ на полях и в лесах. Кроме того, в регионе будут организованы мобильные группы патрулирования населенных пунктов и прилегающих к ним территорий, подготовят имеющуюся водовозную и землеройную технику для возможного использования при тушении пожаров и приняты меры по обеспечению беспрепятственного подъезда пожарной техники к местам пожаров и свободного доступа к источникам наружного противопожарного водоснабжения.

Правительством Чечни также будет определена специальная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.