Участники "Территории смыслов" готовят для реализации в регионах РФ патриотические проекты

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 9 августа. /ТАСС/. Проекты, направленные на воспитание патриотизма, представят в рамках пятой смены "Служение Отечеству" форума "Территория смыслов". Одним из них станет обучающий проект по направлениям деятельности Юнармии в Вологодской области, передает корреспондент ТАСС.

"Направление нашего проекта - это проведение мастер-классов, тренингов, образовательных занятий с выездом в районы, местные отделения, а также возможность проведения этих занятий в дистанционном формате", - сказала ТАСС заместитель руководителя молодежной команды "Юнармии 35" Арина Коптяева.

Она отметила, что в регионе действует областной центр сотрудничества, работники которого будут выезжать с образовательными занятиями в районы. Проект направлен на помощь этому центру и проведение образовательных тренингов для юнармейцев, так как специалистов не всегда хватает. Предполагается, что занятия в муниципалитетах помогут провести сотрудникам до 300 участников проекта.

"Поэтому мы решили помочь в сфере патриотики - заменить тех специалистов, которые не могут приехать <…> Если местное отделение или какой-то юнармейский отряд чувствует, что ему не хватает знаний по какому-то направлению, в какой-то конкретной теме, например, кто-то не знает, как разбирать автомат, собирать его, и нет специалистов у них, чтобы обучить их этому, они говорят нам - мы приезжаем и обучаем их", - добавила Коптяева.

Другой патриотический проект - "Про ветерана", направленный на сохранение исторической памяти, - намерены реализовать участники форума из Амурской области. По замыслу инициаторов проекта, волонтеры не только окажут помощь живущим в Приамурье ветеранам, но и создадут серию фильмов о них. "Список - 20 человек, ветеранов. Мы взяли три основных рядом стоящих поселка - это Новобурейск, Малиновка и Бурея. То есть из них граждан, которые нуждаются и которым нужно внимание, - 20 человек", - добавила участница из Амурской области Альбина Истомина.

Участники "Территории смыслов" из Краснодарского края намерены привить любовь к истории и рассказать о героях страны при помощи искусства в рамках своего проекта "Наш герой". По словам представителя проекта, они разработали эскиз рисунка на доме с портретом космонавта, дважды Героя Советского Союза Виктора Горбатко, жившего в поселке Венцы. "В этом поселке еще какие-то люди знают, помнят, а что касается остального поселения, мы проводили даже опрос, многие дети - 90% - не знают. <…> Так что, я считаю, что это нужно знать и помнить", - сказала участница из Краснодарского края Мария Родимина.

О форуме

Форум "Территория смыслов" проводится с 2015 года, до 2018 года он проходил во Владимирской области. С 2019 года площадкой форума стала Мастерская управления "Сенеж" в Подмосковье. Седьмой форум "Территория смыслов" открылся 5 июля и продлится до 12 августа. В программе этого года предусмотрено пять смен, которые будут проходить в смешанном формате. Часть участников находится на площадке форума, а часть - подключается дистанционно.