Специалистов Минздрава РФ и Росздравнадзора направили во Владикавказ

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Группа реаниматологов Федерального центра Минздрава РФ, а также специалисты Росздравнадзора направились во Владикавказ, где в результате ЧП с кислородом в больнице погибли девять пациентов с коронавирусом. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

"По поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко во Владикавказ выезжает группа анестезиологов-реаниматологов Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и специалисты Росздравнадзора, - говорится в сообщении. - В больнице проводятся мероприятия по обеспечению кислородом пациентов, кислород в отделение реанимации поступает".

Отмечается также , что по поручению Мурашко проверку по факту инцидента начал Росздравнадзор. "Минздрав России выражает соболезнования родным и близким погибших в результате инцидента", - сообщили в пресс-службе.

В понедельник в результате аварии в Республиканской клинической больнице скорой помощи девять человек с коронавирусом погибли из-за нехватки кислорода. Всего на момент аварии в реанимации находился 71 человек. По данным врио главы Северной Осетии Сергея Меняйло, причиной поломки кислородной системы в больнице стал прорыв трубы под землей.