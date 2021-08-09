Минздрав Израиля сообщил о 50 случаях "побочки" на 600 тыс. вакцинированных третьей дозой

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 августа. /ТАСС/. Более 600 000 израильтян привиты от коронавируса третьей дозой препарата американской компании Pfizer в рамках начавшейся 30 июля кампании по дополнительной вакцинации граждан в возрасте от 60 лет, получено менее 50 сообщений о побочных эффектах. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения Израиля.

"На 600 000 вакцинированных третьей дозой вакцины на данный момент получено менее 50 сообщений о побочных эффектах. Симптомы были легкими и вскоре прошли", - говорится в заявлении. В пресс-службе указали, что основными жалобами вакцинированных стали "боль в месте инъекции, повышенная температура и тошнота".

30 июля в Израиле третью инъекцию вакцины начали делать привитым не ранее пяти месяцев назад второй дозой Pfizer жителям страны в возрасте от 60 лет. Вакцинация израильтян этим препаратом началась 20 декабря прошлого года. По данным Минздрава, к настоящему времени первую дозу получили 5,8 млн израильтян, вторую - 5,4 млн, что составляет 63% и 58% общей численности населения страны (9,3 млн человек) соответственно.