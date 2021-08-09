Калининградские олимпийцы получили региональные награды

КАЛИНИНГРАД, 9 августа. /ТАСС/. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов вручил региональные награды представителям области, участвовавшим в Олимпийских играх. Орденами и медалями "За заслуги перед Калининградской областью" награждены борец Муса Евлоев, баскетболист Станислав Шаров, волейболистка Анна Егорова и плавчиха Ирина Воронкова, сообщила в понедельник пресс-служба областного правительства.

"Вы достойно представили нашу страну, наш регион на летних Олимпийских играх в Токио. В Калининградской области традиционно сильны школы плавания, баскетбола, волейбола и греко-римской борьбы. Мастерство, твердость характера, целеустремленность, опыт ваших тренеров помогли вам успешно выступить, защитить спортивную честь страны и региона. Благодарю вас за неоценимый вклад в популяризацию ваших видов спорта на территории региона, за характер и борьбу, за проявленные лидерские, профессиональные качества. Ваши победы еще многие годы будут служить маяками для подрастающего поколения спортсменов. Им есть на кого равняться", - сказал Алиханов, которого цитирует пресс-служба.

Муса Евлоев стал единственным российским чемпионом среди борцов греко-римского стиля весом до 97 кг на играх в Токио. Он и его тренер Владимир Хромов награждены орденами "За заслуги перед Калининградской областью". Такой же награды удостоен Станислав Шаров, ставший вице-чемпионом Олимпийских игр в турнире по уличному баскетболу 3x3 среди мужчин в составе команды Олимпийского комитета России. Специальной награды удостоен старший тренер сборной России по греко-римской борьбе, личный наставник Евлоева Давид Кадилов.

Медалями "За заслуги перед Калининградской областью" награждены Ирина Воронкова и Анна Егорова. Воронкова из клуба "Локомотив-Калининградская область" выступила на Олимпийских играх в составе женской сборной РФ по волейболу. Анна Егорова в составе женской сборной России заняла пятое место в финале плавательных эстафет на дистанции 4x200 м вольным стилем.