Глава Пентагона заявил, что готов обязать военнослужащих США вакцинироваться от COVID-19

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин намерен не позднее середины сентября запросить у американского лидера Джо Байдена разрешение на то, чтобы для всех военнослужащих страны вакцинация от коронавируса стала обязательной. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении главы Пентагона.

"Как многие из вас знают, президент Байден поручил мне рассмотреть вопрос о том, как и когда мы можем включить прививку от вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) в список обязательных для всех военнослужащих", - отметил Остин. Он сообщил, что провел консультации со специалистами по этому вопросу. Министр намерен "запросить одобрения президента на то, чтобы сделать вакцинацию обязательной" для всех солдат и офицеров. Он планирует направить соответствующий запрос "не позднее середины сентября или сразу после лицензирования [вакцины от коронавируса] Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов - в зависимости от того, что произойдет раньше".

По мнению Остина, есть основания полагать, что препарат против коронавируса от консорциума фирм Pfizer и BioNTech может получить полное одобрение со стороны Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США "в начале следующего месяца". Пока в стране разрешено применять указанную вакцину только в чрезвычайных ситуациях.

Министр отметил, что в течение нескольких недель в Пентагоне будут готовиться к вступлению новых норм в силу. Он призвал всех военнослужащих сделать прививку.

Пресс-служба Белого дома позднее распространила заявление Байдена. Он указал, что "решительно поддерживает" позицию Остина по поводу обязательности вакцинации.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 35,8 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 616,9 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.