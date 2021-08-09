В Гвинее выявили первый случай заболевания лихорадкой Марбург

ПРЕТОРИЯ, 9 августа. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила в понедельник о том, что на территории Гвинеи выявлен первый случай заболевания геморрагической лихорадкой Марбург, известной также как "болезнь зеленых мартышек".

"Мы работаем со службами здравоохранения [Гвинеи] с тем, чтобы принять быстрые ответные меры", - говорится в опубликованном на официальном портале заявлении главы африканского представительства ВОЗ Матшидисо Моэти.

Возбудитель лихорадки Марбург относится к тому же классу, что и вирус, вызывающий лихорадку Эбола. Заболевание вирусом Марбург выявлено на юге Гвинеи. Заразившийся пациент умер. Взятая у него кровь была проанализирована сначала в одной из национальных лабораторий Гвинеи, а затем в Институте Пастера в Сенегале. Оба исследования дали один результат - речь идет о лихорадке Марбург. Сейчас ВОЗ подтвердила эти выводы.

"Мы должны сделать все, чтобы остановить распространение вируса", - заявила Моэти. Вирус выявлен в районе, где с минувшего января по июнь произошла вспышка лихорадки Эбола. До нынешнего случая в Гвинее заболевших лихорадкой Марбург не фиксировалось.

Современная медицина считает, что вирус лихорадки Марбург передается человеку от летучих мышей. Затем он распространяется среди людей при прямом контакте с заразившимся. Болезнь начинается внезапно с высокой температуры и сильной головной боли, отмечают специалисты ВОЗ. В течение семи дней у инфицированных развиваются признаки геморрагической лихорадки. Летальность лихорадки Марбург составляет от 24 до 88% в зависимости от штамма вируса и способов лечения. Против этой формы геморрагической лихорадки пока не существует ни вакцины, ни лекарств. Лечение заключается в поддержании жизненных сил организма. В предыдущие годы случаи заболевания лихорадкой Марбург фиксировались в Анголе, Демократической Республике Конго, Кении, Уганде и ЮАР.