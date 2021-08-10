На курорты Египта прибыли первые спустя почти шесть лет самолеты из России

Заместитель главы Минздрава страны в провинции Красное море Тамер Мареи сообщил, что ни у одного из прибывших в Египет россиян не было обнаружили COVID-19

ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ /Египет/, 9 августа. /Корр. ТАСС Руслан Сулейманов/. Рейсы из России спустя почти шесть лет вновь прибыли в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Египтяне, основательно подготовившиеся к этому событию, встречали в понедельник российских гостей с цветами, музыкой и подарками. Местные власти надеются, что возобновление прямого авиасообщения с курортными городами страны будет еще больше способствовать возвращению туристов. Первые рейсы с Хургаду и Шарм-эш-Шейх Первым с 2015 года самолетом из России, прибывшим на курорт Египта, стал рейс из Москвы авиаперевозчика EgyptAir, который приземлился в Хургаде около 08:40 по местному времени (09:40 мск). Затем примерно в 12:25 (13:25 мск) сюда прибыл также московский рейс уже авиакомпании "Россия".

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"В целом атмосфера в аэропорту была очень торжественной. Всем прибывающим подарили цветы, конфеты, небольшие памятные сувениры, а также бесплатный ваучер на поездку к достопримечательностям Египта. Были также и музыкальные выступления с русскими и иностранными песнями", - рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС третий секретарь генконсульства России в Хургаде Никита Шилин. "Очень символично, что первыми двумя россиянами, которые получили штамп в паспорте, были туристы из Архангельска, то есть прилетели с Белого моря на Красное море", - добавил он. "Все работники аэропорта Хургады, сотрудники полиции, гостиниц, экипажи прогулочных судов, автобусов, во-первых, получили прививки. Во-вторых, им всем вменено в обязательном порядке ношение масок. Кроме того, гостям буквально на каждом шагу предоставляется возможность пользоваться санитайзерами", - подчеркнул Шилин, говоря о готовности курорта с точки зрения эпидемической безопасности. В Шарм-эш-Шейхе на входе в здание аэропорта была установлена большая вывеска "С возвращением в Шарм!" и развешаны российский и египетский флаги. Для прибывших на отдых 517 туристов здесь подготовили огромный торт, закуски и напитки, букеты разноцветных роз, живую музыку, а также пакеты с сувенирной продукцией и подарками для детей. Как рассказали россияне, предпочтение Египту отдавалось в связи с памятью о местном гостеприимстве и курортной атмосфере, сыграли свою роль и пожары в Турции. "Я очень люблю Египет, очень ждала возобновления авиасообщения. <...> Как только появились рейсы, мы с семьей сразу решили воспользоваться этой возможностью", - поделилась прибывшая из России туристка Ольга. "Египет - яркий и интересный. Здесь, например, море совершенно не сравнимо с другими. Помимо Шарм-эш-Шейха, хотели бы посмотреть еще на пирамиды", - добавила она. Что касается антикоронавирусных мер, то, как уточнил заместитель главы Минздрава Египта в провинции Красное море Тамер Мареи, ни у одного из прибывших в Египет россиян не было обнаружено коронавирусной инфекции. "Например, все туристы, прилетевшие в аэропорт Хургады, прошли через самые современные тепловизорные камеры. Это обеспечило максимальную безопасность пассажиров и работников, а также позволило избежать очередей", - приводит его слова местная газета Al-Masry Al-Youm. Увеличение турпотока из России Как рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС российский посол в Египте Георгий Борисенко, возобновление авиасообщения с курортами, безусловно, будет способствовать укреплению отношений Москвы и Каира. "Это будет способствовать тому, чтобы сотрудничество между нашими странами становилось крепче и разностороннее", - подчеркнул дипломат.

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