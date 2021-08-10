На курорты Египта прибыли первые спустя почти шесть лет самолеты из России

ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ /Египет/, 9 августа. /Корр. ТАСС Руслан Сулейманов/. Рейсы из России спустя почти шесть лет вновь прибыли в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Египтяне, основательно подготовившиеся к этому событию, встречали в понедельник российских гостей с цветами, музыкой и подарками.
Местные власти надеются, что возобновление прямого авиасообщения с курортными городами страны будет еще больше способствовать возвращению туристов.
Первые рейсы с Хургаду и Шарм-эш-Шейх
Первым с 2015 года самолетом из России, прибывшим на курорт Египта, стал рейс из Москвы авиаперевозчика EgyptAir, который приземлился в Хургаде около 08:40 по местному времени (09:40 мск). Затем примерно в 12:25 (13:25 мск) сюда прибыл также московский рейс уже авиакомпании "Россия".
"В целом атмосфера в аэропорту была очень торжественной. Всем прибывающим подарили цветы, конфеты, небольшие памятные сувениры, а также бесплатный ваучер на поездку к достопримечательностям Египта. Были также и музыкальные выступления с русскими и иностранными песнями", - рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС третий секретарь генконсульства России в Хургаде Никита Шилин. "Очень символично, что первыми двумя россиянами, которые получили штамп в паспорте, были туристы из Архангельска, то есть прилетели с Белого моря на Красное море", - добавил он.
"Все работники аэропорта Хургады, сотрудники полиции, гостиниц, экипажи прогулочных судов, автобусов, во-первых, получили прививки. Во-вторых, им всем вменено в обязательном порядке ношение масок. Кроме того, гостям буквально на каждом шагу предоставляется возможность пользоваться санитайзерами", - подчеркнул Шилин, говоря о готовности курорта с точки зрения эпидемической безопасности.
В Шарм-эш-Шейхе на входе в здание аэропорта была установлена большая вывеска "С возвращением в Шарм!" и развешаны российский и египетский флаги. Для прибывших на отдых 517 туристов здесь подготовили огромный торт, закуски и напитки, букеты разноцветных роз, живую музыку, а также пакеты с сувенирной продукцией и подарками для детей.
Как рассказали россияне, предпочтение Египту отдавалось в связи с памятью о местном гостеприимстве и курортной атмосфере, сыграли свою роль и пожары в Турции. "Я очень люблю Египет, очень ждала возобновления авиасообщения. <...> Как только появились рейсы, мы с семьей сразу решили воспользоваться этой возможностью", - поделилась прибывшая из России туристка Ольга. "Египет - яркий и интересный. Здесь, например, море совершенно не сравнимо с другими. Помимо Шарм-эш-Шейха, хотели бы посмотреть еще на пирамиды", - добавила она.
Что касается антикоронавирусных мер, то, как уточнил заместитель главы Минздрава Египта в провинции Красное море Тамер Мареи, ни у одного из прибывших в Египет россиян не было обнаружено коронавирусной инфекции. "Например, все туристы, прилетевшие в аэропорт Хургады, прошли через самые современные тепловизорные камеры. Это обеспечило максимальную безопасность пассажиров и работников, а также позволило избежать очередей", - приводит его слова местная газета Al-Masry Al-Youm.
Увеличение турпотока из России
Как рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС российский посол в Египте Георгий Борисенко, возобновление авиасообщения с курортами, безусловно, будет способствовать укреплению отношений Москвы и Каира. "Это будет способствовать тому, чтобы сотрудничество между нашими странами становилось крепче и разностороннее", - подчеркнул дипломат.
В Египте надеются, что число россиян, прибывающих сюда на курорты и в другие города, будет возрастать и достигнет докризисных показателей - более 13 млн туристов из России за год. Хотя, как отметил в беседе с корреспондентом ТАСС накануне бывший глава Управления по продвижению туризма Египта Хишам ад-Дамири, таких цифр, скорее всего, удастся достичь не ранее 2023 года.
По мнению советницы министра туризма и по делам древностей Египта Ламии Камель, важную роль в увеличении турпотока из России будет играть организация для гостей экскурсий по разным городам арабской республики, в частности по Каиру и Луксору.
Между тем генеральный директор компании "Египетские аэропорты" при министерстве гражданской авиации республики Ахмед Мансур в беседе с корреспондентом ТАСС выразил надежду на то, что "число рейсов из России в ближайшее время будет увеличено, притом не только в курортные города, поскольку здесь во всех международных аэропортах страны за последнее время приняты очень серьезные меры, касающиеся вопросов безопасности".
Память о погибших
Присутствовавший в аэропорту губернатор провинции Южный Синай Халед Фуда в интервью российским журналистам рассказал о планах египетских властей провести 31 октября поминальные мероприятия по случаю шестой годовщины катастрофы самолета компании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург с 217 пассажирами и семью членами экипажа на борту.
"В настоящий момент мы обсуждаем, какие мероприятия будут проходить в октябре по случаю шестой годовщины [трагедии] и в каком формате, в том числе, возможно, с приглашением родственников [погибших]", - сказал чиновник.