В России впервые планируют внедрить для всех автомобилей "карты спасения"

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Национальный стандарт по так называемым картам спасения для всех автомобилей впервые разрабатывают в России, что позволит эффективнее спасать людей в ДТП и других ЧП на дорогах. Идет активное обсуждение стандарта представителями экстренных служб и производителями, сообщили ТАСС во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России, специалисты которого подготовили первую редакцию данного ГОСТа.

"Он определяет общие требования к кодификации, маркировке и идентификации "карты спасения" всех транспортных средств, находящихся в эксплуатации на территории Российской Федерации. "Карта спасения" (своего рода инструкция) будет содержать все необходимые сведения не только о самом автомобиле, но и рекомендации для служб по действиям с ним в случае аварии", - говорится в сообщении ВНИИ ГОЧС.

Наличие "карты спасения" в каждом автомобиле позволит спасателям и пожарным избежать возможных рисков при работе с аварийными транспортными средствами, работающими, в том числе, на альтернативных источниках энергии. "Она позволит спасательным службам получить максимальную информацию об аварийном транспортном средстве для оказания оперативной, эффективной и безопасной помощи пострадавшим", - сообщили в организации.

Во ВНИИ ГОЧС пояснили, что необходимость разработки "карты спасения" транспортного средства и соответствующего ГОСТа вызвана интенсивным развитием автомобилестроения. По словам специалистов, активный выпуск гибридных автомобилей и электромобилей, оснащение машин альтернативными источниками питания существенно осложняет работу спасателей при проведении аварийно-спасательных работ, так как им не всегда известны конструктивные особенности каждой марки транспортного средства.

"Также появляются новые ограничения при работе с аварийным автомобилем, связанные не только с эффективным спасением пострадавших, но и с организацией личной безопасности спасателей. Как результат, возможно увеличение времени спасательной операции, в том числе время деблокировки пострадавших и оказания им первой помощи", - отмечается в сообщении. Кроме того, активная эксплуатация на дорогах электротранспорта ставит перед спасателями и пожарными такие вопросы, как проведение аварийно-спасательных работ с учетом параметров высоковольтной силовой установки бортовой сети электромобилей, условия тушения аккумуляторных батарей и исключения возможности их повторного возгорания. "Поэтому спасателям необходимо сразу после прибытия на место ДТП, еще до начала спасательных работ, идентифицировать пострадавший автомобиль и знать все о его конструктивных особенностях. Это позволит эффективнее воспользоваться "золотым часом" - временем, когда есть реальная возможность для спасения жизни пострадавших", - уточнили во ВНИИ ГОЧС.