Все рейсы, задержанные на несколько дней на Чукотке, вылетели в аэропорты назначения

ТАСС, 10 августа. Все местные рейсы из расположенного в Анадырском районе Чукотки аэропорта им. Ю. С. Рытхэу, задержанные на несколько дней по метеоусловиям, вылетели в пункты назначения. Это следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

Во вторник вылетели рейсы в Залив Креста, Кепервеем, Провидения. Задержка некоторых рейсов по метеоусловиям в аэропортах назначения составляла двое-трое суток, их количество доходило до восьми в день. В настоящий момент задержанных рейсов нет.

Чукотка почти две недели находилась в зоне влияния циклона. Он принес на полуостров осадки, ветер порывами до 25 м/с, в арктические районы - мокрый снег. В настоящий момент в Анадыре облачно, ветер около 4 м/с.

Аэропорт имени Рытхэу - международный аэропорт федерального значения совместного базирования в Анадыре.