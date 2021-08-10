В больницу Владикавказа поступила первая машина с 3 тоннами кислорода из КБР

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 августа. /ТАСС/. Первая машина с 3 тоннами кислорода прибыла из Кабардино-Балкарии в больницу Владикавказа, где накануне после поломки кислородной системы погибли девять пациентов с коронавирусом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

"3 тонны кислорода прибыли в больницу из города Прохладный Кабардино-Балкарии", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на подъезде к Владикавказу еще 8 тонн кислорода из Краснодара и 4 тонны - из Ставропольского края.

В понедельник в результате аварии в республиканской клинической больнице Владикавказа в Северной Осетии девять человек с коронавирусом погибли из-за нехватки кислорода. Как сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава региона, среди умерших восемь женщин и один мужчина. Все они были в возрасте от 47 до 85 лет и находились в отделении реанимации в состоянии крайней степени тяжести. Всего на момент аварии в реанимации был 71 пациент.

По данным врио главы региона Сергея Меняйло, причиной поломки кислородной системы в больнице стал прорыв трубы под землей. Как сообщил журналистам врио министра здравоохранения Северной Осетии Сослан Тебиев, прорыв трубы произошел на глубине около 1,5 м. и сопровождался хлопком. По факту произошедшего следователи и прокуратура начали проверку. Пациенты в больнице были переведены на резервное обеспечение кислородом.