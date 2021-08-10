{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Доминикану после возобновления авиарейсов из РФ прилетели более 100 россиян

По словам руководителя отделения посольства РФ в Пунта-Кане Вячеслава Панкова, большая часть прилетевших - туристы
© Эрик Романенко/ТАСС, архив

ГАВАНА, 10 августа. /ТАСС/. Более 100 российских граждан прилетели в понедельник первым рейсом в Доминиканскую Республику из России после возобновления прямого авиасообщения между странами в условиях пандемии. Об этом ТАСС сообщил руководитель отделения посольства РФ в Пунта-Кане Вячеслав Панков.

На эту тему
Путешествия в пандемию: какие страны открыты? Рассказываем, где искать информацию
Путешествия в пандемию: какие страны открыты?

"В Ла-Роману прилетели ориентировочно 100-115 человек, - отметил дипломат. - Насколько я знаю, также в Пунта-Кану планируется три рейса в неделю". По словам представителя посольства, большая часть прилетевших - туристы.

Прямое авиасообщение между Доминиканой и Россией было приостановлено на протяжении около года из-за пандемии. О возобновлении полетной программы в Доминиканскую Республику ранее сообщила крупнейшая российская чартерная авиакомпания Azur Air, вылеты в аэропорт города Ла-Романа запланированы из Москвы с частотой три раза в неделю.

Теги
РоссияДоминиканская Республика
Пандемия COVID-19
В Сингапуре ослабили социальные ограничения для полностью вакцинированных
Привившиеся двумя дозами вакцины от коронавируса, в частности, смогут посещать кафе, рестораны, заниматься в тренажерных и спортивных залах
Читать полностью