В Доминикану после возобновления авиарейсов из РФ прилетели более 100 россиян

ГАВАНА, 10 августа. /ТАСС/. Более 100 российских граждан прилетели в понедельник первым рейсом в Доминиканскую Республику из России после возобновления прямого авиасообщения между странами в условиях пандемии. Об этом ТАСС сообщил руководитель отделения посольства РФ в Пунта-Кане Вячеслав Панков.

"В Ла-Роману прилетели ориентировочно 100-115 человек, - отметил дипломат. - Насколько я знаю, также в Пунта-Кану планируется три рейса в неделю". По словам представителя посольства, большая часть прилетевших - туристы.

Прямое авиасообщение между Доминиканой и Россией было приостановлено на протяжении около года из-за пандемии. О возобновлении полетной программы в Доминиканскую Республику ранее сообщила крупнейшая российская чартерная авиакомпания Azur Air, вылеты в аэропорт города Ла-Романа запланированы из Москвы с частотой три раза в неделю.