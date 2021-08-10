Из-за отсуствия средств в Приангарье прекратили проектирование завода ТБО

ИРКУТСК, 10 августа. /ТАСС/. Отсутствие финансирования не позволяет построить в Иркутской области мусороперерабатывающий комплекс. Проектирование объекта прекращено, сообщила во вторник ТАСС министр природных ресурсов и экологии Приангарья Светлана Трофимова.

"В связи с отсутствием предоставления средств федерального бюджета на безвозвратной основе исполнительным органам государственной власти прекращена реализация мероприятия по разработке проектной документации на межмуниципальный мусороперерабатывающий комплекс", - сказала министр.

Она не уточнила, какой объем финансирования требовался на строительство завода. По словам Трофимовой, региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами предложил на земельном участке, где планировалось строить завод, разместить за счет собственных средств линию по сортировке мусора.

Ранее власти Иркутской области планировали до конца 2020 года завершить проектирование завода, а в 2021 году пройти государственную экспертизу. Строить объект предполагалось в городе Ангарске. Мощность предприятия на первом этапе должна была составить до 200 тыс. тонн приема и переработки бытовых отходов, в дальнейшем ее планировалось увеличить до 400 тыс. тонн. На завод планировалось свозить мусор из Иркутска, Ангарска, Шелехова и частично с побережья Байкала.

Сроки строительства завода определены не были, они зависели от выделения финансирования. Регион рассчитывал на поддержку из федерального бюджета.

Планы по нацпроекту

В соответствии с нацпроектом "Экология" к 2024 году необходимо обеспечить сортировку 68% образуемого мусора и переработку 36%. Достигать этих показателей в регионе предполагается строительством другой инфраструктуры. В 2021 году в Слюдянском районе должны достроить полигон с элементами сортировки, в 2022 году планируется начать реконструкцию полигона в Ольхонском районе и оснастить его мусоросортировочной станцией.

Завершается проектирование полигона с мусоросортировочной станцией в Жигаловском районе. Планируется приступить к разработке проектной документации на строительство полигонов с мусоросортировочными станциями в городе Саянске и в Усть-Кутском районе.

Кроме того, в 2021 году региональный оператор, работающий в северных районах области, ввел в эксплуатацию мусоросортировочную станцию в городе Братске. А регоператор, обслуживающий южные районы, в 2021-2023 годах планирует открыть ресайклинг центр по утилизации в Иркутске и оснастить мусоросортировочным комплексом полигон в Ангарске.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Новые национальные цели ставят высокую планку по созданию системы обращения с отходами к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.