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Резидент Свободного порта Владивосток запустит круизные туры по Камчатке

Разрабатывают более 20 вариантов круизов с апреля по октябрь длительностью от четырех до 20 дней

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 августа. /ТАСС/. Компания из Приморья, являющаяся резидентом специального преференциального режима - Свободный порт Владивосток, планирует приобрести круизный теплоход для организации туров по Дальнему Востоку. Маршруты круизов будут включать Камчатку, Курильские и Командорские острова. Об этом сообщила пресс-служба Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

"Компания "Круизный флот "Русич" приобретет современный комфортабельный круизный теплоход вместимостью 198 пассажиров для организации морских и речных туров по Дальнему Востоку России. Маршруты круизных туров будут предусматривать посещение природных достопримечательностей Дальнего Востока - Камчатки, Курильских и Командорских островов, труднодоступных районов с вулканами и горячими озерами, особо охраняемых природных территорий с высадкой на острова, где нет причалов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что разрабатывают более 20 вариантов круизов с апреля по октябрь длительностью от четырех до 20 дней. В подготовке маршруты на 2022 и 2023 годы. В настоящий момент круизных судов такого класса на Дальнем Востоке нет. По соглашению с АО "Корпорацией развития Дальнего Востока", инвестиции в проект составят почти 2 млрд рублей, а на 72 рабочих места пригласят жителей Приморья.

На Дальнем Востоке работают специальные режимы для инвесторов - территории опережающего развития, Свободный порт Владивосток, которые позволяют им получать налоговые льготы, проходить административные процедуры в упрощенном порядке и пользоваться другими преференциями.

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РоссияКамчатский край
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