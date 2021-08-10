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Мэрия Москвы запустит сервис по оплате проезда по биометрическим данным

Модернизацией приложения "Московский транспорт" займется ООО "Интеллектуальные социальные системы" за 329,3 млн рублей
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Правительство Москвы разместило тендер на работы по внедрению в приложение "Московский транспорт" функции биометрического распознавания для оплаты проезда по лицу в общественном транспорте. Конкурсная документация размещена на сайте госзакупок.

Победитель конкурса должен будет разработать для приложения "Московский транспорт", в числе прочих, систему биометрического распознавания, позволяющую оплачивать проезд в городском пассажирском транспорте с помощью привязанной банковской карты, следует из технического задания тендера. Функция подразумевает создание "биометрического вектора" из фотографии пользователя.

Тендер размещен на портале госзакупок 30 июня, победитель определился 5 августа. Модернизацией приложения займется ООО "Интеллектуальные социальные системы" за 329,3 млн рублей.

Тестирование способа оплаты проезда по лицу Face Pay началось 31 июля на Филевской линии столичного метрополитена, в нем участвуют 1000 человек.

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