Дома жителям, пострадавшим от пожара в якутском селе Бясь-Кюель, построят до 10 октября

ЯКУТСК, 10 августа. /ТАСС/. Жилые дома в пострадавшем от лесного пожара селе Бясь-Кюель Горного района Якутии построят жителям до 10 октября. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мною принято решение о том, что все дома жилые должны быть восстановлены до 10 октября. Сейчас оказывается помощь также тем, кто потерял коровники, скот, сено, заготовленное на зиму. Это очень важно, потому что село сельскохозяйственное", - сказал Николаев.

Он отметил, что 18 детей пострадавших жителей вылетели в детский лагерь "Орленок". Шесть пожилых жителей села устроены в реабилитационный центр. По словам главы региона, 188 пострадавших жителей села получат единовременные выплаты в размере 30 тыс. рублей на нужды первой необходимости.

По информации пресс-службы прокуратуры Якутии, с 10 по 13 августа в Горном районе - в райцентре Бердигестях - работает мобильная приемная прокурора республики. "[Туда] по вопросам защиты населения и территорий от лесных пожаров могут обратиться местные жители, в том числе понесшие имущественный ущерб в результате воздействия пожара. Поступившие обращения будут рассмотрены в прокуратуре республики", - сказали в прокуратуре.

Днем 7 августа в селе Бясь-Кюель Горного района, у которого действовали два пожара, верховой пожар из-за сильного ветра перекинулся на хозяйственные постройки села через минерализованную полосу, в селе началась эвакуация. В селе Бердигестях было открыто три пункта временного размещения. Пострадавших нет. Власти обещали отстроить сгоревшие дома за счет республиканского бюджета. По уточненным данным властей, 31 жилой дом не подлежит восстановлению. В селе подано электричество, есть сотовая связь, возобновлена подача газа.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов РФ, с 1 июля жителям запрещено посещать леса. В лесах региона объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального характера, также с 8 августа введен режим ЧС в связи с переходом лесных пожаров на территорию населенных пунктов.