Авиасообщение между Сахалином и Итурупом прервано из-за непогоды

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 августа. /ТАСС/. Авиарейсы между Южно-Сахалинском и Курильском (остров Итуруп Большой Курильской гряды, Сахалинская область) во вторник отменены из-за непогоды на Курилах. Об этом сообщили ТАСС в аэропорту областного центра.

"Рейсы отменены по метеоусловиям в Курильске", - рассказали в аэропорту.

Информация о количестве ожидающих пассажиров пока не уточняется. По предварительным данным, они не нуждаются в предоставлении гостиницы.

По информации аэропорта, из областной столицы в Курильск самолет должен был вылететь в 10:30 (02:30 мск). Сначала решено было перенести рейс на полчаса, но затем сообщили о его отмене. В связи с этим пассажиры из Курильска вечером также не смогут прилететь в Южно-Сахалинск. Кроме того, остаются отмененными рейсы между Южно-Сахалинском и Южно-Курильском на Кунашире. Информация обо всех задержанных рейсах станет известна только 11 августа.

Ранее спасатели объявили на Курильских островах Кунашир и Итуруп штормовое предупреждение в связи с прогнозируемыми на 10-11 августа ураганным ветром и сильным дождем. Однако воздушное сообщение с Кунаширом было нарушено из-за непогоды уже 9 августа.

Сейчас на территории южной группы Курильских островов, к которым относятся Кунашир и Итуруп, идет дождь, туманно, дует сильный ветер. Для Курильских островов такой погоды достаточно для прекращения воздушного сообщения с Сахалином. В Южно-Сахалинске также дождливая, но спокойная погода. Ветра нет. Все рейсы на прилет и на вылет осуществляются по расписанию.