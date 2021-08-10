На "Усольехимпроме" ликвидировали девять из 12 скважин с опасными отходами

ИРКУТСК, 10 августа. /ТАСС/. Федеральный экологический оператор, который рекультивирует площадку бывшего комбината "Усольехимпром" в Иркутской области, ликвидировал девять из 12 скважин с опасными отходами. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"ФГУП "Федеральный экологический оператор" (предприятие госкорпорации "Росатом") ликвидировал девять из 12 опасных скважин рассолопромысла на площадке бывшего "Химпрома" в городе Усолье-Сибирское в Иркутской области. Работы по ликвидации трех оставшихся скважин планируется завершить в сентябре 2021 года", - говорится в сообщении.

Ликвидация скважин, в которых содержатся ядохимикаты, входит в перечень первоочередных работ на промплощадке. Ранее также были перезатарены 17 аварийных емкостей с химическими веществами, локализована подземная нефтяная линза вблизи реки Ангары, установлена противофильтрационная завеса и локальные очистные сооружения для ликвидации угрозы залпового выброса нефтепродуктов в реку. Демонтированы наземная часть и фундаменты цеха ртутного электролиза, по его периметру установлена противофильтрационная завеса.

Параллельно разрабатывается проект комплексной рекультивации территории бывшего комбината.

Крупный очаг химического загрязнения остался в Усолье-Сибирском после закрытия "Усольехимпрома". Предприятие работало с 1936 года, с 2017 года в связи с банкротством находится в конкурсном производстве. На промплощадке находится очаг ртутного загрязнения, были накоплены емкости с химическими веществами, а корпуса, почва и подземные воды пропитаны токсинами и тяжелыми металлами. С октября 2018 года в Усолье-Сибирском действует режим ЧС из-за угрозы утечки ядохимикатов.

По поручению президента РФ начата рекультивация промплощадки. В августе 2020 года на место прибыли специалисты Росатома, Федерального экологического оператора, Минобороны, МЧС, Росприроднадзора, которые обследовали территорию и определили план первоочередных мероприятий. Ликвидация загрязнения завершится в 2024 году.