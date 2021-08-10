В Болгарии зафиксирован резкий рост числа заразившихся коронавирусом

СОФИЯ, 10 августа. /ТАСС/. Санитарные службы Болгарии выявили резкий рост числа заразившихся коронавирусом. За последние сутки отмечено 774 новых случая инфицирования, на 598 больше, чем днем ранее, сообщается во вторник на информационном портале Минздрава страны.

Положительными оказались около 3,3% тестов на коронавирус. За 24 часа умерло 23 пациента. Число госпитализированных увеличилось до 1 140, из них 94 находятся в отделениях интенсивной терапии.

Число вакцинированных от коронавируса в Болгарии превысило 2,1 млн, около 1,04 млн получили две дозы вакцины.

По оценке экспертов, Болгария находится в начале четвертой волны пандемии. Согласно прогнозам, уже к концу текущей недели суточный прирост числа заразившихся может превысить 1 тыс. До конца августа в стране продлен режим чрезвычайной эпидемической ситуации. Ограничения сводятся к требованию соблюдения дистанции не менее 1,5 метра и ношению защитных масок в закрытых общественных местах, в том числе в транспорте.