В больнице Владикавказа подачу кислорода по основной схеме восстановят 10-11 августа

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 августа. /ТАСС/. В больнице Владикавказа, где накануне после поломки кислородной системы погибли девять пациентов с коронавирусом, подачу кислорода по основной схеме восстановят во вторник - среду. Об этом ТАСС сообщил во вторник врио министра здравоохранения Северной Осетии Сослан Тебиев.

"Подачу кислорода восстановят сегодня - завтра, там специалисты работают", - сказал Тебиев.

В понедельник в результате аварии в республиканской клинической больнице Владикавказа в Северной Осетии девять человек с коронавирусом погибли из-за нехватки кислорода. Как сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава региона, среди умерших восемь женщин и один мужчина. Все они были в возрасте от 47 до 85 лет и находились в отделении реанимации в состоянии крайней степени тяжести. Всего на момент аварии в реанимации был 71 пациент.

По данным врио главы региона Сергея Меняйло, причиной поломки кислородной системы в больнице стал прорыв трубы под землей. Как сообщил журналистам Тебиев, прорыв трубы произошел на глубине около 1,5 м и сопровождался хлопком. По факту произошедшего следователи и прокуратура начали проверку. Пациенты в больнице были переведены на резервное обеспечение кислородом.