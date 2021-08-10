Эксперты: применению одной из самых эффективных вакцин "Спутник V" мешает политика

СИДНЕЙ, 10 августа. /ТАСС/. Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" является одной из наиболее действенных в мире и стоит в одном ряду с лучшими западными препаратами, однако ее широкому применению мешает политика. Такое мнение выразили австралийские эксперты в области эпидемиологии и вирусологии в опубликованных во вторник интервью изданию The Sydney Morning Herald .

"Это отличная вакцина, эффективность которой превышает 92% в плане предотвращения [заболевания] COVID-19, что ставит ее в один ряд с западными препаратами, разработанными с использованием новой технологии мРНК", - заявил профессор исследовательского медицинского Института Бернета Майкл Тул. Он отметил, что быстрое создание препарата не должно вызывать сомнений в его эффективности, поскольку известно, что у разработавших "Спутник V" ученых уже была база в виде "вакцин против MERS (ближневосточный респираторный синдром) и SARS (атипичная пневмония), над которыми они работали ранее".

Эпидемиолог подчеркнул, что до настоящего момента "ни одна из 60 с лишним стран, использующих [российскую] вакцину, не сообщила о [возникающих после прививки] проблемах со свертываемостью крови ни во время клинических испытаний, ни в ходе применения препарата в Аргентине, Италии и Сан-Марино, а почти все население этой республики было вакцинировано "Спутником". "Я не совсем понимаю, почему Всемирная организация здравоохранения [ВОЗ] так долго не регистрирует ее, хотя уже одобрила китайский препарат Sinovac, менее эффективный и имеющий определенные проблемы с прозрачностью [данных]", - отметил Тул.

С высокой оценкой российской вакцины согласен и австралийский вирусолог, консультирующий ВОЗ, Гэри Громанн. "Спутник" - очень хорошая вакцина, и это [суждение] основано как на результатах испытаний, так и на реальных данных. Этот препарат создан по такой же технологии, что и вакцины [британско-шведской компании] AstraZeneca ["Астразенека"] и [американской корпорации] Johnson & Johnson ["Джонсон энд Джонсон"], и с учетом того, что при применении последних мы регистрируем редкие случаи тромбоза, можно предположить аналогичное развитие ситуации и со "Спутником". Если их нет <...>, вакцина великолепна", - приводит "Сидней морнинг геральд" слова специалиста.

По мнению ученых, "политика играет определенную роль в том, что "Спутник" пока не получил широкого распространения". "Это проявление неравенства. Мы должны знать обо всех вакцинах и понимать, как они действуют, чтобы не оказаться в закрытом магазине [с ограниченным ассортиментом]", - полагает эпидемиолог Кэтрин Беннетт из Университета Дикина. По ее словам, препараты, подобные российской вакцине, могут оказаться панацеей, но политика затрудняет принятие правильных решений.