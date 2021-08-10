В России впервые появится стандарт для волонтеров, работающих в районе ЧС

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Национальный стандарт по участию неорганизованных групп добровольцев в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций впервые появится в России. Он разрабатывается техническим комитетом при Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России в рамках Программы национальной стандартизации на 2021 год.

"Сейчас первая редакция проекта национального стандарта по участию неорганизованных добровольцев в реагировании на чрезвычайные ситуации проходит обсуждение", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.

Необходимость разработки данного стандарта связана с тем, что при возникновении чрезвычайной ситуации в зоне бедствия с первых часов в оказании помощи пострадавшим участвуют добровольцы из числа местных жителей.

"В процессе реагирования на ЧС, как правило, дополнительно прибывают добровольцы и из других регионов. Новый стандарт позволит не только обеспечить безопасность добровольцев, но и эффективно использовать их труд, если заранее планировать участие этой группы населения в работах на месте ЧС", - отмечается в сообщении.

Стандарт нормативно закрепит единые процедуры планирования участия неорганизованных добровольцев в реагировании на ЧС. Это касается их регистрации, коммуникаций, обеспечения, контроля, оценки и анализа участия. "Внедрение стандарта позволит повысить эффективность и безопасность добровольцев за счет адекватного распределения задач, организации их взаимодействия с профессиональными спасателями и обеспечения безопасности труда", - отметили во ВНИИ ГОЧС.

Проект ГОСТа является модифицированным по отношению к соответствующему международному стандарту и учитывает особенности российского законодательства, а также опыт организации работы добровольцев и спасателей в чрезвычайных ситуациях.