В больницу Северной Осетии доставили новые партии кислорода

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 августа. /ТАСС/. Три новые партии кислорода доставлены в больницу Северной Осетии, где после аварии кислородной системы погибли девять пациентов с коронавирусом.

Об этом сообщил ТАСС врио министра здравоохранения республики Сослан Тебиев.

"Три партии кислорода привезли", - сказал он.

По словам Тебиева, машины, доставившие по восемь и четыре тонны кислорода, прибыли из Краснодара и Ставропольского края.

Ранее в больницу доставили 3 тонны кислорода из Кабардино-Балкарии.

Подачу кислорода в больнице в обычном режиме, как сообщалось ранее, планируется восстановить10-11 августа.

Как отметил врио министра здравоохранения, все погибшие являлись гражданами России. Состояние находящихся в реанимации пациентов - стабильно тяжелое. На момент аварии в больнице в реанимации находился 71 пациент.

По данным врио главы Северной Осетии Сергея Меняйло, причиной ЧП в больнице стал прорыв трубы под землей. Врио министра здравоохранения региона Сослан Тебиев уточнил, что прорыв произошел на глубине около 1,5 м и сопровождался хлопком. По факту происшествия начата проверка. Пациентов больницы перевели на резервное обеспечение кислородом.