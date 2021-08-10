С начала лета на прилавки Москвы не попало более 7 тонн некачественных овощей и фруктов

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Специалисты по санитарному контролю после проведенных проверок с начала лета не допустили в Москве до продажи более 7 тонн овощей и фруктов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного комитета ветеринарии.

"Сотрудники столичного комитета ветеринарии следят, чтобы на прилавки города попадали только безопасные продукты. С начала лета ветсанэксперты проверили более 78 тыс. тонн растительной продукции. <...> Так, благодаря работе сотрудников столичного комитета с начала лета на прилавки не попали более 7 тонн небезопасной растительной продукции", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что к продаже не допускаются незрелые, перезрелые, мятые, загрязненные, заплесневелые фрукты и овощи. Также до прилавков не доходят продукты с несвойственным запахом и вкусом. Кроме того, ветсанэксперты проводят проверки для определения уровня нитратов в овощах и фруктах. Если уровень превышен, то партия не допускается до продажи.

Специалисты рекомендуют покупать огурцы с ярко-зеленой тонкой и практически матовой кожурой. Перед покупкой лучше пощупать огурец около плодоножки, если он мягкий - значит огурец давно лежит на прилавке. У здоровой капусты листья должны быть плотные, а хорошая морковь имеет оранжевый цвет без желтых или зеленых вкраплений. Покупая картошку, нужно посмотреть на цвет клубней и выбрать без зеленых пятен.

"Что касается фруктов, выбирайте ярко-желтые нектарины с матовым отливом и гладкими красными боками. Хорошие плоды абрикосов и персиков отличаются бархатистой кожицей. Сливы должны быть равномерно окрашенными с гладкой поверхностью, без вмятин и потемневших пятен. Налет на кожице означает, что сливу сорвали недавно, а если виноградинки легко открываются от веточки, значит виноград спелый", - добавили в пресс-службе.

На спелость груши указывает ее запах. Зрелый фрукт всегда очень ароматный. Если кожура яблока липкая, значит фрукт обрабатывали консервантами для увеличения сроков хранения. Эти вещества не смываются водой, только мылом.