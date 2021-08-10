В Москве с начала года психологическую помощь по телефону получили 60 тыс. жителей

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Московская служба психологической помощи работает 15 лет, а с начала этого года они помогли 60 тыс. жителей. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"15 лет назад, в августе 2006 года, начал принимать звонки телефон неотложной психологической помощи "051". За время существования линии специалисты подразделения приняли почти 850 тыс. обращений. В целом за последние несколько лет изменилось отношение людей к психологической помощи - за последние два года количество звонков увеличилось примерно на 20%. Только с начала этого года наши специалисты помогли почти 60 тыс. москвичей", - отметила первый заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Ольга Грачева.

Отмечается, что в основном за помощью обращаются люди среднего возраста, подавляющее большинство из которых женщины. Максимальное количество звонков приходится, как правило, на вторую половину суток.

Психологи активно взаимодействуют с МЧС России, социальными службами, полицией и медиками. К примеру, операторы службы "112" связываются со специалистами в ситуациях, когда человеку необходима срочная психологическая помощь, а специалисты кол-центра сообщают, когда требуется незамедлительное присутствие бригад спасателей, врачей, полиции или пожарных служб. Также сотрудники проводят выездные очные экстренные индивидуальные консультации для оказания психологической помощи в чрезвычайных ситуациях.

"С 2019 года телефон "051" задействован в программе департамента труда и социальной защиты населения города Москвы "Ребенок в опасности", которая была разработана для быстрого реагирования на ситуации, связанные с жестоким обращением с детьми. За это время психологи отработали почти 800 таких случаев и предотвратили возможные дальнейшие негативные последствия для ребенка", - отмечается в сообщении.

Психологическая помощь оказывается комплексно. Поддержку можно получить не только по телефону. Психологи помогают справиться с трудными жизненными ситуациями по видеосвязи и консультируют в круглосуточном психологическом чате Don’t Panic на сайте службы.