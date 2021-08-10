Более 50% жителей Воронежской области привились вакциной от коронавируса

ВОРОНЕЖ, 10 августа. /ТАСС/. Медики привили вакциной от коронавируса более 575 тыс. человек в Воронежской области, что составляет 50,5% от плана по вакцинации от этой инфекции. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

"К сегодняшнему утру в области привились уже более 575 тыс. воронежцев, из них двукратно - более 487 тыс. Темпы неплохие, но будем их наращивать, благо есть хороший запас вакцины: порядка 100 тысяч штук. И ждем еще новых поставок", - написал он.

В Воронежской области проживают более 2,3 млн человек, из них 1 137 282 человека подлежат вакцинации от коронавируса.

"Надеюсь, осенью сформируем так называемый коллективный иммунитет. Впрочем, выполнение поставленного федеральным центром плана - не конечная цель. Важно обезопасить от коронавируса как можно больше жителей региона. И эту работу будем продолжать", - сообщил Гусев.

С начала пандемии в Воронежской области выявлено 108 321 случай заражения коронавирусом, из них 98 716 человек выздоровели, 4 567 пациентов умерли. В Воронежской области с марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая - масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, торговых центрах, других местах массового собрания людей. В регионе отменены все массовые мероприятия.