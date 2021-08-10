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Пандемия COVID-19

Власти Северной Осетии заявили, что ковидные больницы региона обеспечены кислородом

В региональном Минздраве отметили, что прием больных продолжается
© Эрик Романенко/ТАСС

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 августа. /ТАСС/. Все больницы Северной Осетии, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, обеспечены кислородом, сообщил Минздрав региона.

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"Все учреждения, оказывающие помощь пациентам с COVID-19, обеспечены кислородом, прием больных продолжается. В Республиканской клинической больнице Северной Осетии налажено бесперебойное кислородное обеспечение всех пациентов. Состояние пациентов находится на контроле персонала больницы, все необходимые ресурсы задействованы", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияСеверная ОсетияПандемия COVID-19
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