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В Новосибирской области открыли пункт вакцинации для работников предприятий

Пункт расположен в ТЦ "Амстердам"

НОВОСИБИРСК, 10 августа. /ТАСС/. Специальный пункт для вакцинации работников предприятий начал работать в Новосибирской области. Заявки на прививки подали десятки компаний, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Предприятия и организации Новосибирской области могут подать заявки на централизованную вакцинацию своих сотрудников в новом пункте, расположенном в ТЦ "Амстердам", - говорится в сообщении.

Как сообщили в региональном Минпромторге, сейчас на вакцинацию подали заявки порядка 30 компаний. Всего на территории области развернуто 97 пунктов вакцинопрофилактики во всех взрослых поликлиниках города Новосибирска, во всех районах и городских округах Новосибирской области, а также более 20 мобильных пунктов на территории областного центра и девять мобильных пунктов в Новосибирской области. Организовано 97 мобильных прививочных бригад.

Теги
РоссияНовосибирская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Пандемия COVID-19
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