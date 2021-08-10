Летние смены закрыли в детском лагере в ХМАО из-за случаев коронавируса среди детей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 августа. /ТАСС/. Детский спортивно-оздоровительный лагерь "Окуневские зори", расположенный на берегу озера в Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа, закрыл летние смены из-за выявленных случаев коронавируса среди детей и взрослых. Об этом сообщили ТАСС в администрации лагеря.

"Лагерь "Окуневские зори" завершил летние смены в 2021 году из-за случаев коронавируса среди отдыхавших детей и сотрудников. Детей развезли по домам, предварительно протестировав. Сейчас они находятся на самоизоляции", - сказал собеседник агентства.

По его словам, тяжелых случаев коронавируса в лагере не зафиксировано. "Все сотрудники у нас в лагере регулярно тестировались. Занос инфекции произошел от детей", - добавил собеседник агентства.

По данным территориального отдела управления Роспотребнадзора по Югре в Югорске и Советском районе, коронавирус был выявлен у девяти человек, в том числе у вожатого и детей, проживавших в лагере.

В Югре с конца июня ухудшилась эпидемическая ситуация. В трех городах региона - Югорске, Советском и Урае введен режим обязательной самоизоляции для всех граждан (за исключением прошедших вакцинацию от коронавируса), установлено ограничение на работу кинотеатров и фитнес-клубов, также с 20:00 (18:00 мск) до 06:00 (04:00 мск) - на работу заведений общепита. Число инфицированных коронавирусом за сутки достигло показателей конца января 2021 года. По данным оперштаба, на 10 августа общее количество заразившихся в регионе превысило 67,1 тыс., выздоровели 63,2 тыс. человек, умерли 988 пациентов.