В штате Вашингтон ввели обязательную вакцинацию для чиновников и медработников

ВАШИНГТОН, 10 августа. /ТАСС/. Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли ввел обязательную вакцинацию от коронавируса для большинства госслужащих и медработников. Соответствующая информация опубликована в понедельник на сайте губернатора.

"Губернатор Джей Инсли выпустил сегодня требование, в соответствии с которым большинство государственных служащих, местных подрядчиков и волонтеров должны быть вакцинированы от коронавируса. Данное условие является необходимым для трудоустройства. Госслужащие, сотрудники частных медицинских центров, а также учреждений, оказывающих услуги по длительному уходу, должны пройти полный курс вакцинации к 18 октября", - говорится в документе.

Дополнительные меры по борьбе с коронавирусом вводятся из-за распространения дельта-штамма инфекции. Согласно данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ), на него приходится более 83% случаев заражения коронавирусом в США. Согласно докладу ЦКПЗ о ситуации с коронавирусом в Провинстауне (штат Массачусетс), заразиться дельта-вариантом и стать его распространителями могут даже вакцинированные люди. На этом фоне ЦКПЗ уже рекомендовали вернуться к ношению масок в помещениях независимо от статуса вакцинации.