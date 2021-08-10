В Новороссийске выпало более месячной нормы осадков

КРАСНОДАР, 10 августа. /ТАСС/. Сильный дождь прошел в Новороссийске утром во вторник, за пять часов выпало 54 мм осадков при норме для августа в 48 мм, сообщили ТАСС в городском гидрометеорологическом бюро.

"За пять часов 54 мм осадков выпало, дождь закончился ", - сообщили в бюро, уточнив, что месячная норма для августа составляет 48 мм.

В управлении ГО и ЧС Новороссийска ТАСС уточнили, что в результате прохождения дождя были подтоплены три дворовые территории, но вода уже сошла.

В муниципальной службе спасения Новороссийска ТАСС добавили, что дождь был залповым, вода также стояла на проезжих частях дорог, но уже сошла.

В местных сообществах в социальных сетях очевидцы публикуют фото, где зафиксировано, что местами уровень воды на дорогах достигал бамперов автомобилей.