Росприроднадзор наложил почти 1 млрд рублей штрафов в ходе проверок за 1,5 года

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Росприроднадзор выявил более 20 тыс. нарушений в России в ходе проверок за полтора года. Сумма наложенных штрафов составила почти 1 млрд рублей, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко во вторник.

"Росприроднадзор за полтора года провел почти 10 тыс. плановых и внеплановых проверок. По итогам выявлено более 20 тыс. нарушений, а общая сумма наложенных штрафов составила почти 1 млрд рублей", - сказала она на коллегии Росприроднадзора.

Абрамченко отметила, что беспрецедентный штраф в связи с аварией в Норильске доказывает готовность Росприроднадзора реагировать на нарушения должным образом. "Это судебное решение прямое доказательство тому, что ни одно нарушение в сфере экологии не останется без должного реагирования", - отметила она.

В конце мая 2020 года один из топливных резервуаров на ТЭЦ-3, принадлежащей "дочке" "Норникеля", разрушился из-за проседания опор хранилища. В результате разгерметизации из резервуара вылилось более 20 тыс. тонн нефтепродуктов.

Арбитражный суд Красноярского края частично удовлетворил иск Росприроднадзора к НТЭК о взыскании более 148 млрд рублей за ущерб окружающей среде при разливе топлива на норильской ТЭЦ-3. Сумма взыскания была снижена судом до 146 млрд рублей. Третьего марта 2021 года компания заявила о полной выплате средств.