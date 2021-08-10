В России впервые с 30 июня выявили менее 22 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 21 378, до 6 491 288. Впервые с 30 июня в стране выявили менее 22 тыс. случаев заражения, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,33%. За сутки было выявлено 1 309 случаев в Московской области, 537 - в Нижегородской области, 518 - в Свердловской области, 479 - в Ростовской области, 476 - в Пермском крае.​​

В настоящее время в России продолжают лечение 536 136 человек.

Число выздоровевших после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 18 729, до 5 788 710. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 89,2% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки выписали 1 922 пациента в Московской области, 500 - в Красноярском крае, 446 - в Свердловской области, 425 - в Нижегородской области, 411 - в Пермском крае.

Число умерших из-за коронавируса в России возросло за сутки на 792 против 769 днем ранее, до 166 442. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,56%, следует из данных штаба. В частности, за сутки было зарегистрировано 33 летальных случая в Краснодарском крае, 32 - в Иркутской области, 29 - в Московской области, 27 - в Красноярском крае, 26 - в Ростовской области.