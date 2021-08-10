В Москве выявили минимальное с 7 апреля число случаев заражения COVID-19 за сутки

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве возросло за сутки на 1 639.

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Это минимум с 7 апреля, следует из опубликованных во вторник данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,11%. Днем ранее в столице выявили 2 150 заразившихся, всего с начала пандемии - 1 530 989.

Число летальных исходов возросло на 61 против 59 днем ранее, до 26 309. В городе регистрируют менее 100 смертей в сутки уже 15 дней подряд, следует из данных штаба.

Количество выздоровевших за сутки возросло на 3 072, до 1 395 285. Сейчас в городе, по данным штаба, продолжают лечение 109 395 человек.