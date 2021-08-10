В Петербурге впервые с 3 февраля число заболевших ковидом оказалось больше, чем в Москве

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 1 811, это минимум для региона с 4 июля. При этом впервые с 3 февраля количество подтвержденных случаев заражения за сутки в городе оказалось больше, чем в Москве, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Днем ранее было выявлено 1 895 случаев. Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге было зарегистрировано 547 704 инфицированных, следует из сообщения штаба.

Вылечились, по информации штаба, 1 972 человека за сутки, за все время выздоровели 519 868.

За сутки в регионе зарегистрировали 49 смертей. Всего с начала пандемии в городе умерли 19 757 человек, следует из сообщения штаба.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве возросло за сутки на 1 639. Это минимум с 7 апреля, следует из опубликованных во вторник данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.