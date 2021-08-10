Эксперты назвали крайне низким риск завоза в Россию лихорадки Марбург

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Риск распространения в мире болезни, вызываемой вирусом Марбург, первый случай которой выявили в Гвинее, крайне низок. В России случаев заболевания до сих пор не регистрировалось, его попадание в страну крайне маловероятно, заявили журналистам во вторник в противочумном институте "Микроб".

В понедельник ВОЗ сообщила, что в Гвинее зафиксировали первый случай заболевания геморрагической лихорадкой Марбург, также известной как "болезнь зеленых мартышек". Возбудитель болезни относится к тому же классу, что и вирус, вызывающий лихорадку Эбола.

"Риск распространения на мировом уровне, а также риск завоза инфекции в Российскую Федерацию крайне низок", - говорится в сообщении института "Микроб". Как подчеркнули в учреждении, "на территории Российской Федерации случаи болезни, вызванной вирусом Марбург, зарегистрированы не были".

В "Микробе" также отметили, что случаи заболевания болезнью, вызванной вирусом Марбург, встречались только на территории стран Африки. Последние три были выявлены в Уганде в 2017 году. При этом единственный раз инфекция была вывезена за пределы Африки в 2008 году в США и Нидерланды.

Современная медицина считает, что вирус лихорадки Марбург передается человеку от летучих мышей. Затем он распространяется среди людей при прямом контакте с заразившимся. Болезнь начинается внезапно с высокой температуры и сильной головной боли, отмечают специалисты ВОЗ. В течение семи дней у инфицированных развиваются признаки геморрагической лихорадки. Летальность лихорадки Марбург составляет от 24 до 88% в зависимости от штамма вируса и способов лечения. Против этой формы геморрагической лихорадки пока не существует ни вакцины, ни лекарств. Лечение заключается в поддержании жизненных сил организма.