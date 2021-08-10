Первый в России прозрачный подвесной мост установили в горах Сочи

СОЧИ, 10 августа. /ТАСС/. Первый в России подвесной мост с прозрачными ступенями протяженностью 32 метра установили в горах "Розы Хутор" в Сочи. Предполагается, что он будет доступен гостям курорта круглогодично, сообщила во вторник ТАСС руководитель пресс-службы курорта Татьяна Онготоева.

"Захватывающий дух аттракцион - подвесной мост протяженностью 32 метра с абсолютно прозрачными ступенями открылся на "Роза Хутор". Он установлен на Роза Пик, на высоте 2320 метров над уровнем моря", - сказала собеседница агентства.

Мост представляет собой ступени из прочного монолитного поликарбоната, которые скреплены между собой металлическими скобами и тросами. Безопасность гарантирует специальное страховочное снаряжение, которое обязательно надевается перед выходом на объект. На мост не допустят гостя тяжелее 100 кг и ниже 130 см из соображений безопасности.

В отличие от существующих в мире аналогов, мост на "Розе Хутор" подвижный, что, по словам представителя курорта, дает больше эмоций. Конструкция для России уникальна, отметил организатор проекта Александр Якущенко.

"Таким образом, на "Роза Пик" сейчас можно пройти по трем подвесным мостам. Большой мост работает только в летний сезон, его длина составляет 115 метров. Малый - протяженностью 72 метра - открыт круглый год. Ожидается, что новый "стеклянный" мост также будет доступен в любое время года", - добавила Онготоева.

О курорте

"Роза хутор" - крупнейший олимпийский объект XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, расположенный в часе езды от международного аэропорта Адлер. Горнолыжные трассы общей протяженностью 102 км спроектированы лучшими мировыми экспертами. Гостям предлагают более 100 км пеших троп и более 10 разнообразных маршрутов.